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Петтер Нортуг пропустит гонки в Бейтостолене из-за травмы: «Врач сказал, что я буду идиотом, если побегу»

Петтер Нортуг пропустит открытие сезона в Бейтостолене из-за травмы.

13-кратный чемпион мира из Норвегии ранее сообщал о проблемах со спиной. Открытие сезона в Бейтостолене пройдет с 22 по 24 ноября.

«Мануальный терапевт сказал мне, что я буду идиотом, если побегу. Поэтому я решил прислушаться к нему и пропустить гонки в эти выходные.

Конечно, это расстраивает. Мне очень хотелось выйти на старт. Долгое время Бейтостолен был важной целью, к которой я готовился. Неприятно, но, наверное, это единственное правильное решение, – заявил 38-летний Нортуг.

Спортсмен завершил карьеру в 2018-м, но позже высказывался о возможном возвращении спорт. Планировалось, что он выступит в Бейтостолене впервые с 2018 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
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logoсборная Норвегии
Бейтостолен
лыжные гонки
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