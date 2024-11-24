Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 0,6 секунды, Шлинн – 3-я
Хайди Венг выиграла коньковую «разделку» в Бейтостолене, Тереза Йохауг – 2-я.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Хайди Венг – 27.23,2
2. Тереза Йохауг – 0,6
3. Астрид Ойре Шлинн – 29,5
4. Кристин Фоснес – 30,2
5. Силье Теодорсен – 53,6
6. Нора Саннесс – 1.00,9
7. Тириль Венг – 1.07,1
8. Флора Дольчи (Франция) – 1.08,7
9. Марте Сконес – 1.27,7
10. Берит Могстад – 1.27,9
11. София Лаукли (США) – 1.32,4...
17. Катержина Янатова (Чехия) – 2.01,5...
23. Дельфин Клодель (Франция) – 2.27,0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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