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  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 0,6 секунды, Шлинн – 3-я
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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Йохауг уступила 0,6 секунды, Шлинн – 3-я

Хайди Венг выиграла коньковую «разделку» в Бейтостолене, Тереза Йохауг – 2-я.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, свободный стиль 

Женщины

1. Хайди Венг – 27.23,2

2. Тереза Йохауг – 0,6

3. Астрид Ойре Шлинн – 29,5

4. Кристин Фоснес – 30,2

5. Силье Теодорсен – 53,6

6. Нора Саннесс – 1.00,9

7. Тириль Венг – 1.07,1

8. Флора Дольчи (Франция) – 1.08,7

9. Марте Сконес – 1.27,7

10. Берит Могстад – 1.27,9

11. София Лаукли (США) – 1.32,4...

17. Катержина Янатова (Чехия) – 2.01,5...

23. Дельфин Клодель (Франция) – 2.27,0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Магни Смедос
сборная Чехии жен
logoТереза Йохауг
София Лаукли
logoсборная Норвегии жен
Кристин Фоснес
logoсборная Норвегии жен
Софи Хустад
logoЮлие Мире
logoМарте Сконес
Дельфин Клодель
Катержина Янатова
logoАстрид Ойре Шлинн
результаты
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Бейтостолен
Мария Меллинг
logoсборная США жен
Каролине Симпсон-Ларсен
logoАнне Кьерсти Калво
Марен Киркеэйде
Маргрете Бергане
Силье Ойре Шлинн
Кари Ойре Шлинн
гонка 10 км (жен)
Силье Теодорсен
logoТириль Венг
logoАне Стенсет
logoХайди Венг
Берит Могстад
logoсборная Франции жен
Флора Дольчи
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