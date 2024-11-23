Елена Вяльбе: «Я не вижу предпосылок, чтобы у нас был пиарщик, который бы делал из нашей команды конкретное шоу»

Елена Вяльбе считает, что лыжные гонки невозможно превратить в шоу.

– Почему вы не возьмете в штат пиарщика, который будет генерировать идеи, превращать лыжные гонки во вкусный и смотрибельный продукт, придумывать шоу-гонки, чтобы спортсмены зарабатывали, а не 100 тысяч за гонку?

– Когда я бегала, никто никаких денег в стране не платил. И мы не думали об этом, с удовольствием бегали и получали медали.

А что такое шоу? Если вы хотите только шоу, то тогда это не к нашему виду спорта. У нас очень трудоемкий, трудолюбивый спорт. Мне кажется, достаточно сложно совместить спортсмену шоу-гонки и реальные гонки.

Да, сейчас есть проблема в том, что мы находимся в России. Если кто-то считает, что 100 тысяч – это мало, думаю, многие люди, которые работают на заводе с утра до вечера, скажут: нифига себе, че он там, гонку пробежал, 100 тысяч получил.

Все очень относительно. Я не вижу предпосылок, чтобы у нас был пиарщик, который бы делал из нашей команды конкретное шоу, – сказала Вяльбе.