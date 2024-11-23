  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Я не вижу предпосылок, чтобы у нас был пиарщик, который бы делал из нашей команды конкретное шоу»
1

Елена Вяльбе: «Я не вижу предпосылок, чтобы у нас был пиарщик, который бы делал из нашей команды конкретное шоу»

Елена Вяльбе считает, что лыжные гонки невозможно превратить в шоу.

– Почему вы не возьмете в штат пиарщика, который будет генерировать идеи, превращать лыжные гонки во вкусный и смотрибельный продукт, придумывать шоу-гонки, чтобы спортсмены зарабатывали, а не 100 тысяч за гонку?

– Когда я бегала, никто никаких денег в стране не платил. И мы не думали об этом, с удовольствием бегали и получали медали.

А что такое шоу? Если вы хотите только шоу, то тогда это не к нашему виду спорта. У нас очень трудоемкий, трудолюбивый спорт. Мне кажется, достаточно сложно совместить спортсмену шоу-гонки и реальные гонки.

Да, сейчас есть проблема в том, что мы находимся в России. Если кто-то считает, что 100 тысяч – это мало, думаю, многие люди, которые работают на заводе с утра до вечера, скажут: нифига себе, че он там, гонку пробежал, 100 тысяч получил.

Все очень относительно. Я не вижу предпосылок, чтобы у нас был пиарщик, который бы делал из нашей команды конкретное шоу, – сказала Вяльбе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «На лыжи!»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Елена Вяльбе: «Не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает. Он даже приумножается»
48вчера, 20:33
Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»
12416 ноября, 17:35
«Все-таки надо оставаться человеком. Реально, ты в трудный момент вместе со страной или нет?» Вяльбе о финансовых запросах спортсменов
410 ноября, 10:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вяльбе о показе лыж: «Открыть интернет не должно составлять труда. Команда, с которой мы работаем, отрабатывает трансляции с каждым годом все лучше»
1558 минут назад
Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Ангер и Андерссон выиграли «разделки» классикой на 10 км, Гиссельман и Карлссон – 2-е, Бурман и Сундлинг – 3-и
8сегодня, 12:59
Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо выиграл «разделку» классикой на 10 км, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й, Иверсен – 5-й
8сегодня, 12:50
Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг победила в «разделке» классикой на 10 км с преимуществом в 40 секунд, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я
32сегодня, 10:31
Савелий Коростелев: «За то время, что мы находимся в отстранении, лыжники стали более медийными и узнаваемыми»
сегодня, 10:16
Большунов о 7-м месте на Кубке России: «Проиграл очень много. Ребята сегодня привезли целую «трамвайную остановку»
2сегодня, 10:08
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Семяшкин – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 7-й
40сегодня, 07:15
❄️Лыжи. Кубок России. Горбунова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Смирнова – 2-я, Каличева – 3-я, Фалеева – 4-я
17сегодня, 06:01
Юрий Бородавко: «В Вершине Теи много снега, отличная погода. Но есть серьезная проблема – оба этапа Кубка России не будут транслировать на телевидении»
5вчера, 20:41
Елена Вяльбе: «Не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает. Он даже приумножается»
48вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1029 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13