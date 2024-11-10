«Все-таки надо оставаться человеком. Реально, ты в трудный момент вместе со страной или нет?» Вяльбе о финансовых запросах спортсменов

Елена Вяльбе рассказала, что советует лыжникам из-за их финансовых запросов.

«У нас есть возможность всю зиму соревноваться и сейчас, слава богу, есть возможность платить премиальные деньги спортсменам.

Топовые спортсмены, безусловно, теряют в материальном отношении. Спортсмен чуть-чуть ниже, то есть тот, кто в России занимает даже третье, четвертое, пятое места, – он, возможно, уже даже здесь больше зарабатывает, нежели бы он зарабатывал будучи на этапах Кубка мира или еще где-то.

Я всегда стараюсь как бы еще и объяснить, что мы же все-таки... Периодически идут [разговоры]: вот, футболисты или еще кто-то зарабатывают много, выступают плохо и так далее... Я каждый раз говорю: «Так, ребят. Если вы пришли сюда заработать денег в лыжных гонках, это не ваш вид спорта. Пожалуйста, идите в футбол, баскетбол, хоккей, что угодно».

Просто на самом деле я понимаю, век короткий у спортсмена. В топ своих лучших годов ты можешь максимум 8-10 лет выступать, и дальше уже все. Но если ты считаешь, что ты только за счет этого должен заработать на всю жизнь... Это не получится.

Все-таки человеком надо оставаться с таким пониманием. Реально, в трудный момент ты вместе со страной или нет? Будет тебе потом стыдно людям в глаза смотреть или нет?», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе в эфире канала «Москва 24».