Петтер Нортуг выступит на открытии сезона в Бейтостолене впервые с 2018 года
Норвежский лыжник Петтер Нортуг выступит на открытии сезона в Бейтостолене.
Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру в 2018 году.
Нортуг планирует пробежать на открытии сезона две гонки – классический спринт 22 ноября и 10 км свободным стилем 24 ноября.
«Я мечтаю забежать в в тридцатку в прологе и квалифицироваться в четвертьфинал, а там уже устрою ад. Но на десятке, думаю, мне сложно будет попасть в топ-40», – сказал лыжник.
Степанова считает, что Нортуга можно пригласить экспертом на турниры: «Заверяю, через 3-4 года все забудут о ЧМ и будут ломиться на «Кубок России имени Нортуга»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
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