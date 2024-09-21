Петтер Нортуг выступит на открытии сезона в Бейтостолене впервые с 2018 года

Норвежский лыжник Петтер Нортуг выступит на открытии сезона в Бейтостолене.

Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру в 2018 году.

Нортуг планирует пробежать на открытии сезона две гонки – классический спринт 22 ноября и 10 км свободным стилем 24 ноября.

«Я мечтаю забежать в в тридцатку в прологе и квалифицироваться в четвертьфинал, а там уже устрою ад. Но на десятке, думаю, мне сложно будет попасть в топ-40», – сказал лыжник.

Степанова считает, что Нортуга можно пригласить экспертом на турниры: «Заверяю, через 3-4 года все забудут о ЧМ и будут ломиться на «Кубок России имени Нортуга»