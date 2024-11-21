Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо, Амундсен, Валнес, Эвен Нортуг, Шанава, Жув, Лапалю выступят в квалификации классического спринта
22 ноября на открытии сезона в Бейтостолене лыжники пробегут классический спринт.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Спринт
Классический стиль
Мужчины
Начало квалификации – 13:42 по московскому времени, начало финалов – 15:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Люка Шанава (Франция)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Харальд Амундсен (Норвегия)
5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
6. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
7. Жюль Шаппа (Франция)
8. Эвен Нортуг (Норвегия)
9. Ришар Жув (Франция)
11. Пол Гульберг (Норвегия)
22. Эндрю Янг (Великобритания)
25. Эмиль Иверсен (Норвегия)
34. Финн Хоген Крог (Норвегия)
43. Уго Лапалю (Франция)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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