Губерниев о переносе этапа Кубка России из Тюмени в Вершину Теи: «ФЛГР ничего не сделала, чтобы предусмотреть вариант B»

Дмитрий Губерниев раскритиковал ФЛГР из-за переноса этапа Кубка России.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени в начале декабря, перенесли в Вершину Теи.

«Это лишний раз доказывает, что ФЛГР ничего не сделала, чтобы предусмотреть вариант B. В Тюмени плюс. Я узнавал, и там действительно аномальная погода в отличие от Хантов. Подготовить лыжню и включить снежные пушки не представляется возможным, потому что там ночью устойчивый плюс.

Должен был быть второй вариант, там где можно показывать. В Вершине Теи такой возможности нет. Страдать будут от этого как обычно любители лыжных гонок. ФЛГР не очень заинтересована в телевизионном показе, и это ни для кого не новость. Отдаю должное Союзу биатлонистов России. Они действительно заинтересованы, а ФЛГР живет своей жизнью», – сказал Губерниев .