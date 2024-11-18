Лыжи. Всероссийские соревнования в Вершине Теи. Горбунов и Смирнова победили в коньковых спринтах, Филимонов и Крупицкая – 2-е
Иван Горбунов и Екатерина Смирнова выиграли спринты на турнире в Вершине Теи.
Всероссийские соревнования
Вершина Теи
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Иван Горбунов – 3.07,79
2. Денис Филимонов – 0,31
3. Егор Митрошин – 0,74
4. Дмитрий Пузанов – 0,79
5. Иван Безматерных – 1,47
6. Владислав Афанасьев – 1,62
Женщины
1. Екатерина Смирнова – 3.40,79
2. Евгения Крупицкая – 0,84
3. Наталья Крамаренко – 1,29
4. Арина Рощина – 1,65
5. Анастасия Кириллова – 2,79
6. Ксения Шорохова – 6,05
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости