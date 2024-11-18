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  • Лыжи. Всероссийские соревнования в Вершине Теи. Горбунов и Смирнова победили в коньковых спринтах, Филимонов и Крупицкая – 2-е
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Лыжи. Всероссийские соревнования в Вершине Теи. Горбунов и Смирнова победили в коньковых спринтах, Филимонов и Крупицкая – 2-е

Иван Горбунов и Екатерина Смирнова выиграли спринты на турнире в Вершине Теи.

Всероссийские соревнования

Вершина Теи

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Иван Горбунов – 3.07,79

2. Денис Филимонов – 0,31

3. Егор Митрошин – 0,74

4. Дмитрий Пузанов – 0,79

5. Иван Безматерных – 1,47

6. Владислав Афанасьев – 1,62

Женщины

1. Екатерина Смирнова – 3.40,79

2. Евгения Крупицкая – 0,84

3. Наталья Крамаренко – 1,29

4. Арина Рощина – 1,65

5. Анастасия Кириллова – 2,79

6. Ксения Шорохова – 6,05

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
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Всероссийские соревнования в Тюмени
Анастасия Кириллова
Екатерина Смирнова
Иван Безматерных
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Владислав Афанасьев
Егор Митрошин
Дмитрий Пузанов
Арина Рощина
Наталья Крамаренко
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