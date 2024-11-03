Илья Семиков и Лидия Горбунова выиграли классические спринты на Кубке Селигдара
Илья Семиков и Лидия Горбунова победили в классических спринтах на Кубке Селигдара по лыжным гонкам в Алдане.
Кубок Селигдара
Алдан, Якутия
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Илья Семиков – 3.27,54
2. Иван Горбунов – 1,05
3. Владимир Рыбкин – 3,35
4. Данил Нелипа – 3,85
5. Дмитрий Жуль – 6,60
6. Сергей Забалуев – 10,01
Женщины
1. Лидия Горбунова – 3.13,26
2. Анна Королева (Беларусь) – 2,54
3. Анна Мачехина (Беларусь) – 3,43
4. Алеся Рушенцева – 4,27
5. Арина Перевозчикова – 5,73
6. Инна Рыбкина – 6,62
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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