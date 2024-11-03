Илья Семиков и Лидия Горбунова выиграли классические спринты на Кубке Селигдара

Илья Семиков и Лидия Горбунова победили в классических спринтах на Кубке Селигдара по лыжным гонкам в Алдане.

Кубок Селигдара

Алдан, Якутия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Илья Семиков – 3.27,54

2. Иван Горбунов – 1,05

3. Владимир Рыбкин – 3,35

4. Данил Нелипа – 3,85

5. Дмитрий Жуль – 6,60

6. Сергей Забалуев – 10,01

Женщины

1. Лидия Горбунова – 3.13,26

2. Анна Королева (Беларусь) – 2,54

3. Анна Мачехина (Беларусь) – 3,43

4. Алеся Рушенцева – 4,27

5. Арина Перевозчикова – 5,73

6. Инна Рыбкина – 6,62