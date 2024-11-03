  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Илья Семиков и Лидия Горбунова выиграли классические спринты на Кубке Селигдара
0

Илья Семиков и Лидия Горбунова выиграли классические спринты на Кубке Селигдара

Илья Семиков и Лидия Горбунова победили в классических спринтах на Кубке Селигдара по лыжным гонкам в Алдане.

Кубок Селигдара

Алдан, Якутия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Илья Семиков – 3.27,54

2. Иван Горбунов – 1,05

3. Владимир Рыбкин – 3,35

4. Данил Нелипа – 3,85

5. Дмитрий Жуль – 6,60

6. Сергей Забалуев – 10,01

Женщины

1. Лидия Горбунова – 3.13,26

2. Анна Королева (Беларусь) – 2,54

3. Анна Мачехина (Беларусь) – 3,43

4. Алеся Рушенцева – 4,27

5. Арина Перевозчикова – 5,73

6. Инна Рыбкина – 6,62

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Беларуси жен
logoИлья Семиков
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoДмитрий Жуль
Владимир Рыбкин
logoИван Горбунов
Арина Перевозчикова
Алеся Рушенцева
Сергей Забалуев
Данил Нелипа
Анна Королева
Анна Мачехина
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ярошенко о претензиях Вяльбе к подготовке трассы в Ханты-Мансийске: «Это обидный выпад в сторону организаторов. Обвинения некорректны»
4вчера, 12:56
Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Крупицкая выиграли коньковые «разделки», Латыпов и Королева – 2-е, Серохвостов – 8-й
9вчера, 10:03
Коростелев обратился к FIS: «Скоро новый сезон… Может, вы еще раз подумаете о возвращении?»
121 ноября, 18:13
Вяльбе о проблеме со сбором в Ханты-Мансийске: «Организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди соревнования по биатлону»
71 ноября, 16:58
Егор Сорин: «Терентьева приступила к полноценным для себя тренировкам. Планируем, что она начнет выступать в 2025 году»
31 октября, 16:40
Сорин о сборе в Ханты-Мансийске: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода»
531 октября, 16:32
Вероника Степанова: «Новый хозяин Белого дома не оставит без внимания ситуацию с российскими спортсменами»
7331 октября, 10:01
Вероника Степанова: «Из меня хотели сделать современный вариант «Ивана Драго». Деньги, продюсеры, режиссеры были скандинавские»
4131 октября, 09:30
Большунов занял 12-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes
131 октября, 09:10
19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки
429 октября, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13