Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Крупицкая выиграли коньковые «разделки», Латыпов и Королева – 2-е, Серохвостов – 8-й
На Кубке Селигдара в Алдане прошли коньковые гонки с раздельным стартом.
В соревнованиях приняли участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты.
Кубок Селигдара
Алдан, Якутия
Мужчины
10 км, свободный стиль
1. Иван Горбунов – 23.32,1
2. Эдуард Латыпов – 13,5
3. Илья Семиков – 28,5
4. Дмитрий Жуль – 30,6
5. Илья Порошкин – 31,8
6. Данил Нелипа – 43,0
7. Александр Корнев – 43,6
8. Даниил Серохвостов – 57,3
9. Роман Елетнов (Беларусь) – 1.00,1
10. Александр Ившин – 1.01,4..
12. Ильназ Мухамедзянов – 1.15,9...
14. Роман Еремин – 1.28,3...
16. Кирилл Бажин – 1.38,0
Женщины
5 км, свободный стиль
1. Евгения Крупицкая – 13.42,8
2. Анна Королева (Беларусь) – 3,7
3. Лидия Горбунова – 3,9
4. Елизавета Шалабода – 12,9
5. Анастасия Прокофьева – 26,2
6. Алеся Рушенцева – 34,9
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Полина Лоцик
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