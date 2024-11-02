  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Крупицкая выиграли коньковые «разделки», Латыпов и Королева – 2-е, Серохвостов – 8-й
1

Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Крупицкая выиграли коньковые «разделки», Латыпов и Королева – 2-е, Серохвостов – 8-й

На Кубке Селигдара в Алдане прошли коньковые гонки с раздельным стартом.

В соревнованиях приняли участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты. 

Кубок Селигдара

Алдан, Якутия

Мужчины

10 км, свободный стиль

1. Иван Горбунов – 23.32,1

2. Эдуард Латыпов – 13,5

3. Илья Семиков – 28,5

4. Дмитрий Жуль – 30,6

5. Илья Порошкин – 31,8

6. Данил Нелипа – 43,0

7. Александр Корнев – 43,6

8. Даниил Серохвостов – 57,3

9. Роман Елетнов (Беларусь) – 1.00,1

10. Александр Ившин – 1.01,4..

12. Ильназ Мухамедзянов – 1.15,9...

14. Роман Еремин – 1.28,3...

16. Кирилл Бажин – 1.38,0

Женщины

5 км, свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 13.42,8

2. Анна Королева (Беларусь) – 3,7

3. Лидия Горбунова – 3,9

4. Елизавета Шалабода – 12,9

5. Анастасия Прокофьева – 26,2

6. Алеся Рушенцева – 34,9

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
результаты
logoсборная России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
сборная Беларуси
logoсборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
logoЭдуард Латыпов
logoРоман Елетнов
logoИлья Семиков
Ильназ Мухамедзянов
Роман Еремин
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoДаниил Серохвостов
Кирилл Бажин
Илья Порошкин
logoДмитрий Жуль
logoЕлизавета Шалабода
Александр Корнев
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕвгения Крупицкая
logoИван Горбунов
logoАлександр Ившин
Алеся Рушенцева
Данил Нелипа
Анна Королева
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Коростелев обратился к FIS: «Скоро новый сезон… Может, вы еще раз подумаете о возвращении?»
9вчера, 18:13
Вяльбе о проблеме со сбором в Ханты-Мансийске: «Организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди соревнования по биатлону»
6вчера, 16:58
Егор Сорин: «Терентьева приступила к полноценным для себя тренировкам. Планируем, что она начнет выступать в 2025 году»
31 октября, 16:40
Сорин о сборе в Ханты-Мансийске: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода»
531 октября, 16:32
Вероника Степанова: «Новый хозяин Белого дома не оставит без внимания ситуацию с российскими спортсменами»
7331 октября, 10:01
Вероника Степанова: «Из меня хотели сделать современный вариант «Ивана Драго». Деньги, продюсеры, режиссеры были скандинавские»
4131 октября, 09:30
Большунов занял 12-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes
131 октября, 09:10
19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки
429 октября, 11:05
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
1928 октября, 05:02
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
4328 октября, 05:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13