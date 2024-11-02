Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Крупицкая выиграли коньковые «разделки», Латыпов и Королева – 2-е, Серохвостов – 8-й

На Кубке Селигдара в Алдане прошли коньковые гонки с раздельным стартом.

В соревнованиях приняли участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты. Кубок Селигдара Алдан, Якутия Мужчины 10 км, свободный стиль 1. Иван Горбунов – 23.32,1 2. Эдуард Латыпов – 13,5 3. Илья Семиков – 28,5 4. Дмитрий Жуль – 30,6 5. Илья Порошкин – 31,8 6. Данил Нелипа – 43,0 7. Александр Корнев – 43,6 8. Даниил Серохвостов – 57,3 9. Роман Елетнов (Беларусь) – 1.00,1 10. Александр Ившин – 1.01,4.. 12. Ильназ Мухамедзянов – 1.15,9... 14. Роман Еремин – 1.28,3... 16. Кирилл Бажин – 1.38,0 Женщины 5 км, свободный стиль 1. Евгения Крупицкая – 13.42,8 2. Анна Королева (Беларусь) – 3,7 3. Лидия Горбунова – 3,9 4. Елизавета Шалабода – 12,9 5. Анастасия Прокофьева – 26,2 6. Алеся Рушенцева – 34,9 Полные результаты – здесь.