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Александр Большунов: «Гонка была сложной, но красивой. Радостно, что вместе с нами участвуют будущие звезды»

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в «Гонке звезд» в Кировске.

Соревнования прошли в формате смешанной эстафеты с участием 12 команд. В их состав вошли лыжники, а также воспитанники спортивных школ Кировска и Апатитов.

Победила команда, за которую выступали Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Андрей Малетин и Александр Большунов.

«Гонка была сложной, но она была красивой. Была борьба, были перестановки. Радостно, что такую гонку проводят. Особенно радостно, что вместе с нами участвуют будущие звезды, надежды, которые в этом противостоянии могут посмотреть, как и что нужно делать, где ускоряться. Для них это большой стимул.

Из молодых спортсменов, которые участвовали, по‑любому у нас будет олимпийский чемпион. Понятно, что не через четыре года, но, возможно, через восемь лет. Или когда у нас там Олимпийские игры? Уже как‑то за Олимпиадой не следим», – сказал Большунов.

«Была большая ответственность даже на нас, профессиональных спортсменах, чтобы не подвести молодых ребят и подарить им праздник и те эмоции, которые они получили. Смотрю на них, у них улыбки с лиц не сходят. Для них сегодня точно один из самых главных дней, который они запомнят надолго», – добавила Непряева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
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logoДарья Непряева
Гонка звезд
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