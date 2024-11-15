Лыжи. «Гонка звезд». Команды Большунова и Дарьи Непряевой, Коростелева и Истоминой, Спицова и Сориной выступят в смешанной эстафете

Большунов, Коростелев, Якимушкин выступят в лыжной «Гонке звезд» 16 ноября.

Соревнования пройдут в формате смешанной эстафеты с участием 12 команд. В их состав войдут лыжники, а также воспитанники спортивных школ Кировска и Апатитов.

Лыжные гонки

ФосАгро «Гонка звезд»

Кировск

Смешанная эстафета

Начало – 11:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Мария Истомина, Софья Трушнина, Ярослав Панченко, Савелий Коростелев

2. Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Андрей Малетин, Александр Большунов

3. Анастасия Кулешова, Светлана Кузьменко, Евгений Старосоцкий, Иван Якимушкин

4. Елизавета Пантрина, Елизавета Митрофанова, Герман Карпов, Алексей Червоткин

5. Татьяна Сорина, Елизавета Серкова, Дмитрий Дегтярев, Денис Спицов

6. Алена Баранова, Владелина Архипова, Артем Андреев, Артем Мальцев

Полный старт-лист – здесь .