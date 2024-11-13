Заварзина о жизни в Лондоне: «Цены жестко выросли. С момента переезда все подорожало на порядок. В Москве сдаю квартиру и не могу заплатить за комнату здесь»

Алена Заварзина рассказала о стоимости жизни в Лондоне.

Заварзина – бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде. Завершила карьеру после выступления на Играх-2018 В Пхенчхане. Окончила лондонский колледж дизайна Central Saint Martins и осталась жить в Лондоне.

– Не раз встречал английских пенсионеров, которые кайфовали в теплых странах. Они убеждали, что все нормальные соотечественники их возраста стараются уехать, потому что в Великобритании ужасная еда и плохая погода.

– Но я же пока не пенсионер. У меня в целях не только хорошая еда и погода, я еще куда-то стараюсь двигаться, хотелось бы иметь развлечения, интересную работу и дела. Еще не время умирать под грустную музыку в теплом месте с хорошей едой, поэтому пока я в Лондоне.

– Про еду – согласна?

– Слушай, да еды тут как грязи. Я вот не помню, когда последний раз ела фиш-энд-чипс, хотя мне нравится.

– Что ты обычно ешь?

– В последнее время подсела на куриный бульон. Сама варю. Блин, вот сейчас опять напишут: Заварзина после завершения карьеры питается в Лондоне одним куриным бульоном…

Люблю пасту, иногда варю себе борщ. Заказываю чаще всего фо. Но так и в Москве было. А вот чего здесь не хватает, так это хорошей уйгурской и грузинской кухонь.

– Живешь ты одна?

– С бойфрендом. И кошкой. Мы завели ее две недели назад. Я была уверена, что это кот, но пару дней назад приходила подруга и открыла нам глаза. До сих пор не могу принять, что это не кот.

– Снимать – дорого?

– Просто капец! Не знаю, насколько меня еще хватит. Цены жестко выросли. С момента переезда все подорожало на порядок.

Я в Москве сдаю квартиру и не могу заплатить за комнату здесь. Хватает покрыть только половину.

В Лондоне у нас не жопа мира, но и не шикуем точно. Но в последнее время, особенно с 2022 года, живу реально как собака. Скажи мне кто в 2017-м, что впереди пандемия, развод, начнется вооруженный конфликт с Украиной, закроют SWIFT, с русским паспортом никуда не будут пускать, а наш спорт захлопнется внутри… Понимаю, что не я одна это пережила и всем тяжело. Но блин…

– На что ты сейчас живешь? Есть сдача квартиры в Москве. Я так понимаю, тебе полагается пожизненная стипендия за медаль Сочи-2014?

– Нет, ничего не получаю за это. И не знаю, что нужно сделать, чтобы получать. Да мне даже спросить не у кого.

– Тогда остается только фриланс?

– Но он постоянный. Я не на контракте, но у меня три работы в разных местах. И это позволяет ощущать хоть какую-то стабильность.

– Ты считала, сколько нужно на месяц жизни в Лондоне?

– Пять лет назад я бы не смогла ответить на этот вопрос, а теперь скажу легко: 2700 фунтов. Переводим – 343 тысячи рублей. Это не жируя. Не на одном курином бульоне, как я могу, а иногда все-таки ходить в кафе или в кино, заказывать еду, оплачивать подписки, купить футболку или еще какую-то фигню.

– Обычная жизнь.

– При этом у меня нет персонального тренера, парикмахера, я не хожу к косметологу и не делаю маникюр. Это вещи, без которых в Москве, как многие говорят, прожить невозможно. Но я давно от них отказалась. Не говоря уже про путешествия, – сказала Заварзина.