Заварзина о работе в Лондоне: «Все говорят, что не обращают внимание на паспорт. Но когда приходишь к рекрутерам, первым делом спрашивают: а у тебя есть разрешение на работу?»

Сноубордистка Заварзина рассказала, что в Лондоне сложно найти работу с паспортом РФ.

Заварзина – бронзовый призер Сочи-2014. Завершила карьеру после выступления на Играх-2018 В Пхенчхане. Окончила лондонский колледж дизайна Central Saint Martins.

– Оказалось, что найти нормальную работу сложно. Думала, что тех, кто отучился в классном университете, будут разбирать как горячие пирожки. Я сейчас на фрилансе и это не совсем то, чего ожидала от новой карьеры. Бесконечно подаваться на всякие работы очень энергозатратно. В общем, я выгорела. Уже 100 раз подумала: почему я не стала заниматься какими-нибудь финансами?

– Это проблема коснулась всех выпускников, не только тебя?

– Кто-то что-то нашел – кому как повезло. Все-таки нас было 150 человек – было бы странно, если бы вообще все сидели без работы. Но, знаешь, такого, чтобы я прям кому-то обзавидовалась – нет. Я сначала тоже что-то нашла. Но просто мне не 18-20 лет, жить на копейки я не могу.

– Хочешь сразу нормальную зарплату?

– Хочу видеть перспективу. Ну и за бесплатно, естественно, уже работать не буду – через это проходила, хватит.

– Проблема с поиском работы может быть связана с твоим паспортом?

– Абсолютно! Блин, наверное, это прозвучит ужасно, но я уже думала: может, поискать работу под псевдонимом? Чисто провести эксперимент.

– Все настолько грустно?

– Все говорят, что не обращают внимания ни на имя, ни на цвет паспорта. Но когда приходишь к рекрутерам, они читают твою фамилию и первым делом спрашивают: а у тебя есть разрешение на работу? Людям не с русской фамилией таких вопросов не задают. И ты сразу понимаешь: пошло разделение, которое очков тебе не прибавляет.

– Вопрос, который точно захотят задать многие: почему ты не вернешься?

– Начнем с того, что я уже 5 лет в Лондоне. У меня здесь были отношения, сейчас новые, друзья. Да у меня вся жизнь тут! А в Москве никого. Все в последние годы уехали. Почему – спросите у них.

Изначально я летела сюда учиться в лучшей школе по дизайну. Планировала вернуться. Но случилась пандемия, и мне не очень нравилось, как этот период проходил в России. Затем вдруг развелась, потом завела парня здесь, обросла знакомыми – в общем, прижилась.

– Если тебе предложат классный вариант с работой в России?

– Нет! Потому что я уже здесь живу. И мне нравится – нравится ходить в театры и кино. Ты как будто постоянно в центре событий, в центре мировой культуры.

Есть стабильность. Ощущение, что если сильно постараться, твои права будут защищаться. Переезжать не хочу – не именно в Россию, а вообще никуда. Я устала искать место, где бы можно было приткнуться. Хочу уже остановиться. И, несмотря на все трудности, бросать все и куда-то срываться – не вариант.

Интервью Алены Заварзиной: каково ей в Лондоне и почему не хочет в Россию