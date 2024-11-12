Сергей Устюгов: «Если бы нам руководство в этом году не разрешило собрать мини‑группу окружной команды, то, наверное, я бы закончил»
Лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему продолжает карьеру.
Устюгов готовится к сезону в команде с Андреем Мельниченко, Рифатом Сафиуллиным и Андреем Кузнецовым.
«Зима вся впереди. Самые главные старты – это февраль и март, будем готовиться и целенаправленно подводиться к ним.
Если бы нам руководство в этом году не разрешило собрать такую мини‑группу окружной команды, то, наверное, я бы закончил. У меня есть ответственность за ребят, которые пришли. Мы тренируемся вместе, они подстегивают меня, я подстегиваю их. Стараюсь подсказывать им свои лайфхаки, которые я использовал раньше», – сказал Устюгов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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