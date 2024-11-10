Лыжи. «Югория. Первый снег». Устюгов, Коростелев, Якимушкин, Мельниченко, Мальцев выступят в квалификации классического спринта
10 ноября мужчины выступят в классическом спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег».
Лыжные гонки
Ханты-Мансийск
Спринт, классический стиль
Мужчины
Начало квалификации – 14:20, финала – после 15:30 по московскому времени.
Прямая трансляция – телеканал «Югра».
Старт-лист
1. Александр Бакуров
3. Илья Трегубов
5. Андрей Кузнецов
8. Константин Тиунов
15. Иван Якимушкин
17. Артем Мальцев
19. Денис Филимонов
Александр Терентьев сообщил, что не выступит в гонке.
Полный старт-лист – на странице соревнований.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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