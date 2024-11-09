Елена Вяльбе: «Слова Баха – двойные стандарты. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом»

Елена Вяльбе заявила, что для нее нынешний МОК не имеет ничего общего со спортом.

В октябре глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал неизбежными санкции против Олимпийского комитета России (ОКР).

«Слова Баха – двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом.

Вряд ли что-то изменится и с избранием Трампа. Он что, президент МОК? Мне, честно говоря, все равно, кто выиграл эти выборы. С учетом того, что в свой первый президентский срок он наложил наибольшее количество санкций, ничего хорошего от него не жду.

Я оптимистка и уверена, что мы безусловно вернемся во все международные организации, но это будет не завтра, процесс будет очень долгим», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .