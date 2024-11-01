Александр Жуков: «Заявления Баха в отношении России и российского спорта политизированы. Если МОК возглавит Коу, он еще больше будет закручивать гайки»

Александр Жуков оценил возможные последствия для России после выборов главы МОК.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не планирует переизбираться на новый срок в 2025 году. Одним из кандидатов на должность является Себастьян Коу , возглавляющий Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics).

«Решения и заявления Баха в отношении России и российского спорта политизированы. Он таким образом сам нарушает принципы олимпизма и олимпийской хартии. Не стоит ждать, что Бах развернется к нам лицом, это уже уходящая фигура.

Если МОК возглавит Себастьян Коу, ничего хорошего, думаю, не будет. Он еще больше будет закручивать гайки», – сказал вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков .