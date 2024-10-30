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Томас Бах объяснил, почему отстранил ОКР: «Это было неизбежно»

Томас Бах заявил, что отстранение Олимпийского комитета России было неизбежно.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И объявили, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. И это нарушение Олимпийской хартии.

55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной», – сказал глава МОК, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ОКР
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Политика
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