Призер чемпионата мира-2021 Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры

Лыжница Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры.

Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победительница и трехкратный призер Универсиады-2019.

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал, с самого детства и на продолжении всего пути.

За друзей, семью, обретенную благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и, главное, себе и не сомневайтесь в своем выборе», – написала 28-летняя спортсменка.