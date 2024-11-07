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Призер чемпионата мира-2021 Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры

Лыжница Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры.

Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победительница и трехкратный призер Универсиады-2019.

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вел и поддерживал, с самого детства и на продолжении всего пути. 

За друзей, семью, обретенную благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и, главное, себе и не сомневайтесь в своем выборе», – написала 28-летняя спортсменка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Кирпиченко
лыжные гонки
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