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Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо тренируются в Ливиньо

Норвежские лыжники Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо вместе тренируются в Ливиньо.

Их сбор проходит на перевале Пассо-Эйра на высоте 2208 метров. 

Ранее 38-летний Нортуг сообщил, что выступит на открытии лыжного сезона в Бейтостолене, которое пройдет 22-24 ноября.

Он планирует пробежать классический спринт и гонку на 10 км свободным стилем. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
лыжные гонки
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