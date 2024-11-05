Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо тренируются в Ливиньо
Норвежские лыжники Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо вместе тренируются в Ливиньо.
Их сбор проходит на перевале Пассо-Эйра на высоте 2208 метров.
Ранее 38-летний Нортуг сообщил, что выступит на открытии лыжного сезона в Бейтостолене, которое пройдет 22-24 ноября.
Он планирует пробежать классический спринт и гонку на 10 км свободным стилем.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
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