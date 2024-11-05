Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо тренируются в Ливиньо

Норвежские лыжники Петтер Нортуг и Йоханнес Клэбо вместе тренируются в Ливиньо.

Их сбор проходит на перевале Пассо-Эйра на высоте 2208 метров.

Ранее 38-летний Нортуг сообщил, что выступит на открытии лыжного сезона в Бейтостолене, которое пройдет 22-24 ноября.

Он планирует пробежать классический спринт и гонку на 10 км свободным стилем.