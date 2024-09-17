«В Швеции это будет, возможно, худшей новостью». Клэбо о возможном возвращении Нортуга в спорт

Йоханнес Клэбо оценил возможное возвращение Петтера Нортуга в спорт.

Нортуг – 13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии, он завершил карьеру в 2018 году. Позже он допустил , что может вернуться в спорт ради выступления на домашнем чемпионате мира-2025.

«Я полагаю, что в Швеции это будет, возможно, худшей новостью, которую можно услышать, – что он объявит о своем возвращении.

На это интересно посмотреть. Он хорошо тренируется и не останавливается. Ему придется участвовать в отдельных гонках, ведь пройти отбор станет для него испытанием. Мне не терпится увидеть, чего он сможет достичь», – сказал пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Клэбо .

Сам Нортуг по-прежнему считает низкими свои шансы выступить на ЧМ-2025.

«Вероятно, я буду находиться по другую сторону стартовой линии. Норвежские лыжные гонки в очень плохом состоянии, если на ЧМ буду соревноваться я», – сказал Нортуг.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?