Клэбо о возможном возвращении Нортуга: «Это было бы безумно здорово для ЧМ и вообще для всех»

Йоханнес Клэбо считает, что возвращение Петтера Нортуга принесет пользу спорту.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Нортуг завершил карьеру в 2018 году. Он заявлял о возможном возвращении ради чемпионата мира, который пройдет в Тронхейме в 2025 году.

В ноябре Нортуг впервые за шесть лет выступит на открытии сезона в Бейтостолене. Сейчас он проводит тренировочный сбор в Ливиньо.

«Он действительно хочет и верит, а я отношусь к этому позитивно. Это было бы безумно весело и здорово для ЧМ и вообще для всех.

Мы знаем, что он не получит место [в сборной] просто так, но может отобраться, как и все остальные», – сказал Клэбо, который вскоре встретится с Нортугом в Ливиньо.