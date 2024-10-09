Клэбо о возможном возвращении Нортуга: «Это было бы безумно здорово для ЧМ и вообще для всех»
Йоханнес Клэбо считает, что возвращение Петтера Нортуга принесет пользу спорту.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Нортуг завершил карьеру в 2018 году. Он заявлял о возможном возвращении ради чемпионата мира, который пройдет в Тронхейме в 2025 году.
В ноябре Нортуг впервые за шесть лет выступит на открытии сезона в Бейтостолене. Сейчас он проводит тренировочный сбор в Ливиньо.
«Он действительно хочет и верит, а я отношусь к этому позитивно. Это было бы безумно весело и здорово для ЧМ и вообще для всех.
Мы знаем, что он не получит место [в сборной] просто так, но может отобраться, как и все остальные», – сказал Клэбо, который вскоре встретится с Нортугом в Ливиньо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
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