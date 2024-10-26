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Евгений Климов: «В этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться»

Прыгун с трамплина Евгений Климов рассказал о совмещении учебы и спорта.

— Слышали, что вы поступили в Российский международный олимпийский университет. Тяжело совмещать учебу с карьерой?

— Да, я учусь на дневном отделении. А если поступаешь на очную программу, приходится немного отдалиться от спорта. Но можно про него и не забывать. Все-таки рядом база «ЮГ Спорт», можно пользоваться их залами, университетскими. Плюс до Красной Поляны, где я могу попрыгать с трамплина, мне ехать всего полтора часа.

— С какой целью пошли учиться?

— Чувствую, что не хватает знаний, которые понадобятся после карьеры. Важно понять, что я хочу: управлять федерацией, спортивными объектами, открыть свою школу? Может быть, меня заинтересует маркетинг. Еще новые знакомства, связи, социализация. Это очень интересно. Как спортсмены мы в свое время пропустили большую часть обучения. Сейчас есть возможность наверстать. Особенно когда мы находимся без международных соревнований.

— Есть ли какие-то инсайды по нейтральному статусу?

— Много обсуждали это с представителями ОКР в Уфе (разговор состоялся в кулуарах форума «Россия — спортивная держава»). Было высказано много мнений, в том числе про выступления под нейтральным статусом. Я придерживаюсь мнения, что, если у нас не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно возвращаться.

У нас уже был этот опыт на Играх в Пекине-2022. Все прекрасно знают, что мы за спортсмены, из какой страны. Да, и мы понимаем, что также защищаем честь и достоинства нашей страны на международной арене. Что касается вероятности такого развития событий, то мне тяжело судить. Но я в этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться.

— Выступить на Олимпиаде-2026 в Италии — ваша цель?

— Хотелось бы выступить на следующих Играх, но я не уверен, что нас допустят. И это еще мягко говоря. Однако хотелось бы еще застать тот момент, когда мы вернемся, и сказать свое веское слово. Мотивации много, я чувствую, что еще не реализовал весь свой потенциал, — сказал серебряный призер Пекина-2022 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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