Евгений Климов: «Мне интересно выступать за Россию. Я здесь вырос и уезжать отсюда не планирую»

Теги прыжки с трамплина сборная России (прыжки с трамплина) Евгений Климов Матч ТВ Лыжи

Прыгун с трамплина Евгений Климов высказался о смене спортивного гражданства.

«Как таковых мыслей (о переезде в другую страну) особо не было, были больше разговоры. Обсуждалось многое.

Интересно даже самому об этом порассуждать, как было бы, если бы я переехал в Европу или куда‑нибудь еще, что было бы, если бы я выступал за какую‑то европейскую страну.

Но мне все‑таки интересно здесь жить, в России, выступать за Россию. Я здесь вырос и уезжать отсюда не планирую. Я планирую и дальше выступать за Россию», — рассказал Климов.

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