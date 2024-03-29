Евгений Климов: «Мне интересно выступать за Россию. Я здесь вырос и уезжать отсюда не планирую»

Прыгун с трамплина Евгений Климов высказался о смене спортивного гражданства.

«Как таковых мыслей (о переезде в другую страну) особо не было, были больше разговоры. Обсуждалось многое.

Интересно даже самому об этом порассуждать, как было бы, если бы я переехал в Европу или куда‑нибудь еще, что было бы, если бы я выступал за какую‑то европейскую страну.

Но мне все‑таки интересно здесь жить, в России, выступать за Россию. Я здесь вырос и уезжать отсюда не планирую. Я планирую и дальше выступать за Россию», — рассказал Климов.