Евгений Климов: «Перчатки с флагом на ладошке – от спонсоров, сам я ничего на них не клеил. В 80% случаев после прыжка машу в камеру. Никакой провокации в этом нет»

Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов прокомментировал ситуацию, которая произошла на этапе Кубка мира в Лахти в конце февраля.

После командного турнира спортсмен помахал рукой в камеру – на его перчатке был изображен российский флаг. Перед этим FIS запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом из-за ситуации с Украиной.

– В Финляндии разгорелся скандал, когда после прыжка вы помахали в камеру рукой в перчатке с флагом. Как развивались события?

– Запрета на выступление с национальной символикой никакого не было. Все прыгали в своей обычной экипировке.

Перчатки с флагом на ладошке – это перчатки от спонсоров. Я сам лично от себя ничего на них не клеил. Их выдавали в прошлом году. Но поляки увидели провокацию и начали по соцсетям эту историю распространять.

– Польские СМИ писали, что вы всегда прыгаете в других перчатках, без флага.

– Значит, они плохо за мной следили. Если бы захотели узнать, то увидели бы, что я ползимы в них прыгал. Нам обычно выдают две-три пары перед сезоном. У меня одна пара с флагом, вторая – без. Первые мне больше нравятся. Если они со мной на соревнованиях, то они в приоритете.

– Еще они акцентировали внимание на том, что вы специально помахали рукой в камеру.

– Если посмотреть мои другие выступления, то в 80% случаев я после прыжка машу в камеру. В этом тоже ничего такого нет.

Да, я знаю, что у меня флаг на перчатках. Но никакого запрета по этому поводу не было. Я совершал свои обычные действия. Никакой провокации я в этом не вижу. Почему я должен вести себя по-другому, если правилами это разрешено?

– Удивились, что эта история получилась такой громкой?

– Конечно. У меня соцсети вечером в этот день начали взрываться от комментариев и личных сообщений. Я сразу закрыл доступ к комментариям и не обращал внимания.

– Что сказали представители FIS?

– С ними общался наш главный тренер. Они встретились на следующий день и посмотрели мои перчатки. Когда увидели, что это перчатки от спонсора, на которые я ничего специально не клеил, то разговор был сразу закрыт.

Попросили меня больше в них не прыгать, чтобы не провоцировать публику. Хотя на каске у меня и других наших спортсменов остался флаг России. Это, получается, как бы можно.

– Как отреагировали спортсмены из других стран?

– Смехом. Все понимают, что никакой провокации в этом не было. Просто неразумно раздули историю с ровного места, – сказал Климов.

Российский прыгун показал в камеру перчатки с флагом – поляки расценили жест как провокацию