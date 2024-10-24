Юрий Бородавко: «Никто из иностранных лыжников не обращался к нам в последнее время с вопросом смены гражданства и выступления за сборную России»
Тренер Юрий Бородавко высказался о натурализации иностранцев в лыжных гонках.
«Никто из иностранных лыжников не обращался к нам в последнее время с вопросом смены гражданства и выступления за сборную России. Таких случаев не было.
Были случаи, когда российские лыжники меняли гражданство. Из последних таких спортсменов вспоминается Михаил Ботвинов, который перешел в сборную Австрии в 1996 году», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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