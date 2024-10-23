Ридзик о словах про ненависть к футболу: «Хотел инфоповод создать. На футболистов абсолютно по барабану»

Сергей Ридзик объяснил свои слова о ненависти к футболу.

«Вообще ненавижу футбол . На дух не переношу ни футбол, ни футболистов», – сказал ранее фристайлист в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Почему ненавижу футболистов? Да я просто так это сказал, без каких-либо претензий. Хотел инфоповод создать, ха-ха.

Сказал, чтобы быстрее закрыли тему. На футболистов абсолютно по барабану. Но футбол как вид спорта не люблю, не по душе он мне», – сказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе.

Бронзовый призер ОИ-2018 Ридзик: «Русские футболисты не достойны таких зарплат. Из них сделали звезд, а люди ни хрена не добились»