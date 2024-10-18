  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • На зимней Спартакиаде 2024 года не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил
2

На зимней Спартакиаде 2024 года не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил

На зимней Спартакиаде не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил.

Об этом рассказал директор ЦСП Георгий Брюсов во время панельной сессии «Антидопинговая политика в РФ: ключевые аспекты и перспективы развития» на форуме «Россия – спортивная держава». 

Соревнования зимней Спартакиады прошли с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ. 

«По итогам зимней Спартакиады 2024 года не было зафиксировано ни одного нарушения антидопинговых правил. Это очевидное достижение Российского антидопингового агентства», – сказал Брюсов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
Георгий Брюсов
logoСпартакиада
ТАСС
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Глава РУСАДА: «У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил. Единственное объяснение – огромная работа, которую ведут специалисты»
18сегодня, 11:50
41-летний российский велогонщик Григорий Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил
116 октября, 11:19
World Athletics не стала сокращать представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования
116 октября, 09:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Елена Вяльбе: «Надеемся, что Терентьева уже начнет выступать. Я думаю, в конце сезона она уже должна участвовать в соревнованиях»
сегодня, 16:25
Елена Вяльбе: «Надеюсь, что рано или поздно не только наша страна, но и весь мир избавится от случаев, когда люди принимают допинг»
7сегодня, 15:13
Вяльбе о слиянии федераций: «В нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть»
сегодня, 14:40
Вероника Степанова: «Вяльбе — капитан, который уверенно «разруливает» все вопросы и конфликты. Но наш мощный корабль стоит в гавани третий год»
8сегодня, 13:28
Елена Вяльбе: «Все обо мне мнения, что я Баба‑яга, которая едва не бьет спортсменов, не кормит и забирает телефоны»
22сегодня, 12:50
Елена Вяльбе: «Со стороны президента FIS велись переговоры с МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону»
18сегодня, 10:44
Вероника Степанова: «Наш министр ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева. Сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной, я такая же легкая и пробивная»
39сегодня, 08:12
Вяльбе о статусе медийной персоны: «Господи, я вообще молчу как рыба»
39сегодня, 05:13
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
18сегодня, 05:01
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
37сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13