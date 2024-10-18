На зимней Спартакиаде 2024 года не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил

На зимней Спартакиаде не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил.

Об этом рассказал директор ЦСП Георгий Брюсов во время панельной сессии «Антидопинговая политика в РФ: ключевые аспекты и перспективы развития» на форуме «Россия – спортивная держава».

Соревнования зимней Спартакиады прошли с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ.

«По итогам зимней Спартакиады 2024 года не было зафиксировано ни одного нарушения антидопинговых правил. Это очевидное достижение Российского антидопингового агентства», – сказал Брюсов.