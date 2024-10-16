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World Athletics не стала сокращать представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования

World Athletics сохранила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). 

В новом списке по-прежнему присутствует 38 представителей России, среди которых прыгуны в высоту Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Наталья Спиридонова, бегуны Полина Миллер, Ольга Вовк, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, выступающие в прыжках с шестом Полина Кнороз, Тимур Моргунов, Александр Соловьев и другие атлеты.

Спортсмены обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

В марте 2022 года российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований под эгидой World Athletics. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoсборная России
logoсборная России жен
World Athletics (IAAF)
logoМария Ласицкене
logoИлья Иванюк
logoДанил Лысенко
logoПолина Ткалич (Миллер)
ТАСС
logoТимур Моргунов
logoПолина Кнороз
Ольга Вовк
Кристина Макаренко
Наталья Спиридонова
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