World Athletics не стала сокращать представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования

World Athletics сохранила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics ).

В новом списке по-прежнему присутствует 38 представителей России, среди которых прыгуны в высоту Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Наталья Спиридонова, бегуны Полина Миллер, Ольга Вовк, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, выступающие в прыжках с шестом Полина Кнороз, Тимур Моргунов, Александр Соловьев и другие атлеты.

Спортсмены обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В марте 2022 года российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований под эгидой World Athletics.