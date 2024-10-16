41-летний российский велогонщик Григорий Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил
Российский велогонщик Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил.
«Сейчас я нахожусь во временном отстранении. До окончания разбирательств я ничего комментировать не буду», — прокомментировал Францев.
41-летний спортсмен был временно отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных мероприятиях с 9 сентября.
18 августа Францев занял девятое место на чемпионате России по маунтинбайку в Шерегеше.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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