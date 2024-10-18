Глава РУСАДА: «У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил. Единственное объяснение – огромная работа, которую ведут специалисты»

РУСАДА зафиксировало в 2024 году сокращение допинг-нарушений в России на 40%.

Об этом гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова рассказала на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе.

«У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил. Мы долго пытались понять, с чем это связано. Тестирование у нас продолжает осуществляться при полном соблюдении стандартов, очень много целевых тестирований. Единственное объяснение такому снижению – это та огромная работа, которую ведут все антидопинговые организации, эксперты и специалисты», – заявила Логинова.