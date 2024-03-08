Вяльбе о массовом завале лыжниц: «Госпитализировали 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки»

Теги травмы ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Спорт-Экспресс Лыжи

Елена Вяльбе назвала число лыжниц, госпитализированных после массового завала.

8 марта в селе Эсто-Садок Краснодарского края проходил масс-старт на Спартакиаде учащихся. Участницы гонки получили травмы в результате массового завала.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки.

На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице. Сказать, есть ли у нее перелом, пока не могу. Врачи еще не дают этой информации», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

13 комментариев
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"Ну и ладно. Вылечатся, сделают выводы и будут повышать свой уровень катания" - добавила Вяльбе.
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риторику поменяла
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Ответ юрий зайцев
Губерниев тебя не слышно...
Он вроде одним из первых высказался.
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там же моментально на матч тв показали сюжет, а это животное думало, что все будет скрыто
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Ответ юрий зайцев
Губерниев тебя не слышно...
https://www.sports.ru/skiing/1115898613-guberniev-o-massovom-zavale-lyzhnicz-eto-prestuplenie-i-lyudi-dolzhny-.html
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Ответ Григ77
Кресло под этой женщиной пошатнулся ! Страшно ей стало
Не на тот лагерь быкануть решила, у нас государь и его подданные мамашек боятся, потому что бунт могут за детей поднять.
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Вы же орали на каждом углу , что мы лучше всех всё организуем и проводим, и наши игры лучшие в мире и спортсмены самые»чистые» и пипец как всё у нас зае….. то! Ах .. ну да… англосаксы мать их… запамятовал
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Ответ 226816@mail.ru
риторику поменяла
Да так же с перепоя промямлила типа все хорошо просто неумехи наврезались, но я сама не при делах они сами на старт вышли
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