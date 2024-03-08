Вяльбе о массовом завале лыжниц: «Госпитализировали 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки»
Елена Вяльбе назвала число лыжниц, госпитализированных после массового завала.
8 марта в селе Эсто-Садок Краснодарского края проходил масс-старт на Спартакиаде учащихся. Участницы гонки получили травмы в результате массового завала.
«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки.
На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице. Сказать, есть ли у нее перелом, пока не могу. Врачи еще не дают этой информации», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
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