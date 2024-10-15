Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»
Лыжник Александр Терентьев назвал главную цель в предстоящем сезоне.
Терентьеву 25 лет, он двукратный призер Олимпийских игр – в личном и командном спринтах.
«Наверное, самое главное – это сейчас вернуться на тот же спринтерский уровень, вернуть все свои кондиции после болезни. В январе я переболел, болел гриппом А, была высокая температура. И после этого мне в сезоне больше не удалось достичь своих личных высот. Поэтому самая главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества.
Дистанции тоже хотелось бы подтянуть, хотя бы «десятки». Мы с Егором Владимировичем (Сориным) в этом году обсуждали, но все равно главная цель – это вернуть свои спринтерские качества, – сказал Терентьев в видео для телеграм-канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Терентьева
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