  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»
0

Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»

Лыжник Александр Терентьев назвал главную цель в предстоящем сезоне.

Терентьеву 25 лет, он двукратный призер Олимпийских игр – в личном и командном спринтах.

«Наверное, самое главное – это сейчас вернуться на тот же спринтерский уровень, вернуть все свои кондиции после болезни. В январе я переболел, болел гриппом А, была высокая температура. И после этого мне в сезоне больше не удалось достичь своих личных высот. Поэтому самая главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества.

Дистанции тоже хотелось бы подтянуть, хотя бы «десятки». Мы с Егором Владимировичем (Сориным) в этом году обсуждали, но все равно главная цель – это вернуть свои спринтерские качества, – сказал Терентьев в видео для телеграм-канала.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Терентьева
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoАлександр Терентьев
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Если два года назад мы ждали заседания FIS, следили, то сейчас уже нет никаких эмоций. Бегаем дальше как бегали»
327 сентября, 21:09
Егор Сорин: «Большунов несколько лет не выступал на летних чемпионатах, так что никто не знает, какой у него должна быть форма в сентябре»
224 сентября, 13:59
Егор Сорин: «Здорово, что Большунов приехал на ЧР по лыжероллерам и смог выступить. Благодаря этому статус чемпионата сразу поднялся»
119 сентября, 19:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
32сегодня, 05:00
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
18сегодня, 05:00
Норвежский журналист Салтведт: «Отсутствие российских спортсменов – часть объяснения, почему интерес к лыжам в Норвегии упал»
29вчера, 05:49
Йохауг о том, почему российские спортсменки рожают раньше, чем норвежки: «Это связано с культурными различиями. В России бабушки и дедушки много заботятся о детях»
6613 октября, 07:41
Степанова о популярности лыж: «Стримерша показала увеличение груди – раз в 100 больше народу новость посмотрели, чем все наши соревнования»
5112 октября, 19:14
Александр Панжинский: «Верю, что Олимпийские игры-2026 станут такой линией, после которых начнется наше возвращение»
512 октября, 07:33
Клэбо о возможном возвращении Нортуга: «Это было бы безумно здорово для ЧМ и вообще для всех»
29 октября, 13:41
Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»
38 октября, 14:33
Министр спорта Татарстана о Большунове: «Переход такого выдающегося спортсмена — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе»
37 октября, 15:05
Призер Олимпиады-2010 финская лыжница Ропонен завершила международную карьеру в 46 лет
27 октября, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13