Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»

Лыжник Александр Терентьев назвал главную цель в предстоящем сезоне.

Терентьеву 25 лет, он двукратный призер Олимпийских игр – в личном и командном спринтах.

«Наверное, самое главное – это сейчас вернуться на тот же спринтерский уровень, вернуть все свои кондиции после болезни. В январе я переболел, болел гриппом А, была высокая температура. И после этого мне в сезоне больше не удалось достичь своих личных высот. Поэтому самая главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества.

Дистанции тоже хотелось бы подтянуть, хотя бы «десятки». Мы с Егором Владимировичем (Сориным) в этом году обсуждали, но все равно главная цель – это вернуть свои спринтерские качества, – сказал Терентьев в видео для телеграм-канала.