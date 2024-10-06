Губерниев о возвращении россиян на международную арену: «Если переговоры будет вести известная бомбометательница госпожа Вяльбе – это катастрофа»

Губерниев надеется, что Елена Вяльбе покинет пост главы российских лыжных гонок.

– Михаил Дегтярев уже пару месяцев работает на посту министра спорта. Как оцените его работу?

– Очевидно, что он сделал много верных шагов. Но пока рано что-то говорить.

– Одним из первых решений Дегтярева стало объединение некоторых ряда спортивных федераций. Для чего это делается?

– Я надеюсь, для того, чтобы синтезировать работу, избежать излишней бюрократии, привлечь новых людей и в конечном счете обеспечить наше возвращение.

Но представьте ситуацию, что переговоры будет вести известная бомбометательница из Магадана госпожа Вяльбе. Это же катастрофа, не так ли?

Я надеюсь очень сильно, что лыжной федерацией будет руководить кто-то другой. Иначе плохо закончится, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»