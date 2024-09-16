«Жалко, что Большунов не смог выйти в финал спринта. Сломанная палка и неправильно выбранная тактика – вот причины». Бородавко о лыжероллерном ЧР

Тренер объяснил, почему Большунов не вышел в финал спринта на лыжероллерном ЧР.

Сегодня Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем на чемпионате России в Тюмени. Александр Большунов выбыл в полуфинале.

«Жалко, что Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки. Сломанная палка и неправильно выбранная тактика – вот причины, почему так произошло.

Александр постепенно начинает набирать свою форму. По‑настоящему он начал тренироваться только с июля месяца, где было много тренировочной, силовой работы, но не было контрольных стартов. Сейчас же начались первые старты», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

Также тренер отметил, что недоволен результатом своей группы.

«Что касается моей группы, то, конечно, недоволен результатом. К сожалению, тот же Александр Большунов не смог пробиться в финал и побороться там. Что касается девочек, то второе место Алены Барановой достаточно неплохое, была красивая борьба до самого финиша. Девочки показали очень хорошую, спринтерскую борьбу, где ни у кого не было явного преимущества.

Все спортсмены надеются, что в новом сезоне все получится. Но в то же время подошли в достаточно разном состоянии. Ребята далеки от своего лучшего состояния, сделаем выводы и будем работать дальше», – отметил Бородавко.