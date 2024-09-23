Стина Нильссон выиграла марафон Klaralvsloppet – свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона

Стина Нильссон выиграла свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона.

Накануне шведка победила в лыжероллером марафоне Klaralvsloppet – она выступила за клуб Ragde Charge, а соревнования стали для нее первыми в новом сезоне. Второе место заняла норвежка Эмили Флетен.

Нильссон 31 год, она чемпионка Олимпиады-2018 в лыжных гонках. В 2020-м она перешла в биатлон, но в 2024-м решила продолжить выступления в лыжных марафонах.

«Я очень довольна.

Впервые за все лето я соревнуюсь с другими девушками, так что у меня не было никакого ориентира. Думала, что могу отстать вообще минут на 20. Не было ни малейшего представления [до гонки].

Чувствую, что мой выбор оказался правильным», – сказала Нильссон в эфире TV4.