Стина Нильссон выиграла марафон Klaralvsloppet – свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона
Стина Нильссон выиграла свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона.
Накануне шведка победила в лыжероллером марафоне Klaralvsloppet – она выступила за клуб Ragde Charge, а соревнования стали для нее первыми в новом сезоне. Второе место заняла норвежка Эмили Флетен.
Нильссон 31 год, она чемпионка Олимпиады-2018 в лыжных гонках. В 2020-м она перешла в биатлон, но в 2024-м решила продолжить выступления в лыжных марафонах.
«Я очень довольна.
Впервые за все лето я соревнуюсь с другими девушками, так что у меня не было никакого ориентира. Думала, что могу отстать вообще минут на 20. Не было ни малейшего представления [до гонки].
Чувствую, что мой выбор оказался правильным», – сказала Нильссон в эфире TV4.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Aftonbladet
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