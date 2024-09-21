В Норвегии более чем в два раза выросла стоимость лицензий, получаемых лыжниками в возрасте 13 лет

В Норвегии более чем в два раза выросла стоимость лицензий для лыжников.

Соответствующее решение приняла Федерация лыжного спорта Норвегии. Речь идет о лицензиях, получаемых спортсменами по достижении 13-летнего возраста.

В отдельных видах, в частности в лыжных гонках, стоимость выросла более чем в два.

Горные лыжи – с 1900 до 4200 норвежских крон (примерно до 358 евро);

Фристайл – с 1705 до 3000 (до 256 евро);

Прыжки с трамплина и двоеборье – с 1485 до 2600 (до 222 евро);

Телемарк – с 1100 по 2600 (до 222 евро);

Лыжные гонки и скитур – с 880 до 1990 (до 170 евро).

Причины обусловлены расходами на медицинские услуги. В лицензию входит в том числе страховка на случай травм во время тренировок и соревнований.

«Основная причина скачка [стоимости] заключается в том, что затраты на лечение значительно увеличились в последние годы, а вместе с ними увеличилось количество травм, покрываемых страховкой», – объяснил генсекретарь федерации Арне Бауманн.