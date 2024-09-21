В Норвегии более чем в два раза выросла стоимость лицензий, получаемых лыжниками в возрасте 13 лет
Соответствующее решение приняла Федерация лыжного спорта Норвегии. Речь идет о лицензиях, получаемых спортсменами по достижении 13-летнего возраста.
В отдельных видах, в частности в лыжных гонках, стоимость выросла более чем в два.
Горные лыжи – с 1900 до 4200 норвежских крон (примерно до 358 евро);
Фристайл – с 1705 до 3000 (до 256 евро);
Прыжки с трамплина и двоеборье – с 1485 до 2600 (до 222 евро);
Телемарк – с 1100 по 2600 (до 222 евро);
Лыжные гонки и скитур – с 880 до 1990 (до 170 евро).
Причины обусловлены расходами на медицинские услуги. В лицензию входит в том числе страховка на случай травм во время тренировок и соревнований.
«Основная причина скачка [стоимости] заключается в том, что затраты на лечение значительно увеличились в последние годы, а вместе с ними увеличилось количество травм, покрываемых страховкой», – объяснил генсекретарь федерации Арне Бауманн.
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