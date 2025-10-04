  • Спортс
  • Губерниев о возвращении российских лыжников: «Все идет к тому, что кого-то допустят, и Клэбо это понимает. Уверен, бойкотов не будет»
Губерниев о возвращении российских лыжников: «Все идет к тому, что кого-то допустят, и Клэбо это понимает. Уверен, бойкотов не будет»

Губерниев отреагировал на слова Клэбо о возвращении российских лыжников.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо отметил, что не задумывался о бойкоте соревнований в случае допуска россиян.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», – сказал спортсмен в интервью NRK.

«Как сказал Глеб Жеглов, «будет сидеть». Вот и норвежцы будут бегать, будут выступать. Видимо, все действительно идет к тому, что кого-то из россиян допустят. Клэбо – профессионал, он это понимает.

Уверен, что бойкотов не будет, все будут соревноваться. Возможно, кто-то станет кривить морды, но в большинстве своем будет нормально. Все будут обниматься, поздравлять друг друга с возвращением, как это было на чемпионате мира по плаванию.

Американцы, австралийцы, японцы – все были нам рады. Да, скандинавы к нам могут относиться натянуто, такое имеет место быть у многих. Важно вернуться, чтобы на деле показать, что все реально», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
