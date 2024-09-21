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Коростелев об отсутствии трансляций лыж: «Это очень странно и неприятно, что никто не соизволил их провести»

Савелий Коростелев расстроен отсутствием трансляций лыжных гонок на ТВ.

В Тюмени с 14 по 16 сентября проходил летний чемпионат России, который нигде не показывали.

— Это очень странно и неприятно, что после последнего года, когда были хорошие трансляции, никто не соизволил их провести. Мы можем повлиять на это, говоря о проблеме. Но все равно это немножко прерогатива других людей.

— У биатлонистов полноценные трансляции есть. Не завидно?

— У них есть дядя Дима Губерниев, который продавит любую трансляцию. В целом не очень обидно.

— Две из трех гонок проходят в будние дни. Стадион «Жемчужина Сибири» находится далеко от города, поэтому даже зимой в будни выглядит пустым. При этом летний турнир нигде не показывают. Кому нужен этот чемпионат России?

— Раньше эти соревнования имели статус всероссийских. Но когда случились нынешние ограничения, то все лидеры начали на них выступать. Это стало чемпионатом России. У соревнований повысился статус, появились призовые. Наверное, это будет звучать грубо, но этот чемпионат нужен для нас. Мы под него не готовимся. Он укладывается в наш тренировочный подготовительный период к зиме.

— Что нужно сделать, чтобы летние лыжи смотрели и они были интересны, как и зимние?

— Чтобы их смотрели, нужны трансляции.

— Почему нет трансляций?

— Это сложный вопрос. Можно долго про него рассуждать, уходить в разные ветви, но не прийти ни к какому выводу. У нас был такой диалог в команде. Сидели и вечером разговаривали, дискутировали на эту тему. Получилось так, что каждый был прав и каждый был не прав. Как минимум для этого нужна большая команда, чтобы и телевидение работало с нами, и мы работали с ними, чтобы все друг другу приносили пользу, – рассказал Коростелев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
телевидение
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
logoДмитрий Губерниев
logoСавелий Коростелев
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