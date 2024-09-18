Вяльбе о словах Клэбо про россиян: «Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают»
Вяльбе заявила, что не хочет обсуждать слова Клэбо о возвращении россиян.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо сказал в интервью норвежскому изданию, что ему не хватает «напряженных поединков» с россиянами.
«Слова Клэбо о том, что он скучает по нам? Даже не хочу ни его, ни кого-то еще обсуждать.
Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!» — сказала Вяльбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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