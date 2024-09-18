Вяльбе о словах Клэбо про россиян: «Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают»

Вяльбе заявила, что не хочет обсуждать слова Клэбо о возвращении россиян.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо сказал в интервью норвежскому изданию, что ему не хватает «напряженных поединков» с россиянами.

«Слова Клэбо о том, что он скучает по нам? Даже не хочу ни его, ни кого-то еще обсуждать.

Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!» — сказала Вяльбе.