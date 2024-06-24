Юрий Бородавко: «Большунов потихоньку начинает набирать кондиции. На первенстве России по лыжероллерам планирует выступить вся моя группа»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер оценил форму Александра Большунова перед началом сезона.

Сейчас трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам тренируется в составе группы Юрия Бородавко в Малиновке.

– На первенстве России по лыжероллерам в Рыбинске (с 23 по 28 июля – Sports) планирует выступить вся моя группа. Никто не пропустит.

– В том числе и Саша Большунов?

– Думаю, что да. Представительство будет хорошим.

– Как состояние Саши на данный момент? Летом он уделяет много времени восстановлению.

– Большунов достаточно хорошо проходит сбор в Малиновке. Потихоньку начинает набирать кондиции, с каждым днем ощущает себя все лучше и лучше. Сначала он выступит тут, а потом посмотрим. Если что, побежит в Рыбинске, – рассказал Бородавко

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