Губерниев о том, почему не смотрит ЧР по лыжероллерам: «Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Никто в стране не знает, как пробежал Большунов, и не узнает»
Дмитрий Губерниев объяснил, почему не смотрит чемпионат России по лыжероллерам.
Соревнования проходят в Тюмени с 15 по 19 сентября. Сегодня Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем, старты начинались в 9:00 по московскому времени.
«Я не смотрел чемпионат России. Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Не смог и не смог. Люди, которые проводят утро понедельника за просмотром чемпионата России, очень хотят, чтобы о результатах никто не узнал. Никто в стране не знает, как пробежал Большунов, и не узнает», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
В сегодняшнем спринте Александр Большунов выбыл в полуфинале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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