Черданцев раскритиковал показ ОИ в других странах: «Просто слабый. Комментарий скучный. Губерниев с Панкратовым на плавании – боги для зарубежных коллег»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Денис Панкратов Олимпиада-2024 Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев раскритиковал уровень показа Олимпиады в других странах.

«Заканчивается Олимпиада. Смотрел многие соревнования по интернету на разных каналах: британских, американских, европейских, арабских, смотря где качество было лучше. 

Ну, во-первых, уровень показа Игр просто слабый. У всех. Скромно, неинтересно. Разве что поляки работали круто, но так как я ничего не понимаю по-польски, студийную работу могу оценить только визуально. Но мы так на Олимпиадах работали 20 лет назад. Хотя и близко не имели бюджетов и возможностей тех же американских каналов.

Но больше всего удивил уровень комментария. Скучно, неинформативно, формально, пусто-пусто по эмоциям. Даже там, где без них никак: легкая атлетика там, например, или плавание, или финалы командных видов спорта.

Губерниев с Панкратовым на олимпийском плавании как комментаторы – это просто боги недосягаемого для зарубежных коллег уровня.

В общем, всегда был в этом уверен, но сейчас, после того как был вынужден слушать репортажи не на родном языке, еще больше в этом убедился: комментаторская школа в России по олимпийским видам спорта – это однозначно мировой класс. Коллеги, 👍👏», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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73 комментария
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Залайкате пожалуйста, что бы я мог минусовать статьи с чердаком и медиалигой
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+166
А как он оценивал уровень арабских и польских комментариев если их не понимал ?
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Что может быть хуже комментаторов на матч ТВ (Черданцев, Генич , Губерниев , Шнякин ) , наверное только передача Есть тема
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Это он еще себя не слышал, НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,НГАМОЛЕЕЕЕЕ, ХВИЧЧЧАААА,
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Мне тоже арабский комментарий не понравился - ни слова по русски, никакой информативности.
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То ли дело ,когда играет в финале ЛЧ Ювентус и Барселона говорить…
Сегодня играет Ювентус и Бавария…и так полтора часа
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Ответ Pucheslav
А как он оценивал уровень арабских и польских комментариев если их не понимал ?
Плевать! Главное во время лизнуть!
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Комментаторы со стримов МОКа тоже былиьв полном порядке.
Нигде не слышал какой-то дичи, нигде не было скучно.
Везде работали профи. Чердак, Губерниев и рядом не валялись.
Самомнение у этих ребят просто все разумные пределы происходит.

Блин, тупое однобокое неостанавливающееся балабольство Чердака на матче Швейцария - Италия нв Евро-2024 - это вот прекрасный пример нынешней "русской школы".
Гоша, даже в насквозь баскетбольной Литве комментаторы были поприличнее!

Во времена Уткина, Розанова, Стогниенко я всегда старался найти их каналы. Но сейчас не нажимаю кнопку матчТВ практически никогда.
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Тебе давно уже надо было закончить вообще все
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Ответ bebeto
Я смотрел на олимпийском ТВ, и там оч много прикольных фактов, игру разбирают вполне норм, не пересушивая тактическими выкладками, но и не разглагольствуя не по теме. Не визжат, но это нормально для англоязычной аудитории -- чай, не чемпионат Аргентины. Хотя эмоции были, ловил не раз.
Я смотрел на Евроспорте и то, что видел и слышал, мне вполне понравилось. Не без косяков, но нормально. Без визгов Губерниева и самовосхваления, а также бесконечных вспоминаний из прошлого
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Саприн с Евроспорта знанием, глубиной кругозора и спокойным уверенным тембром с грамотным расставлением акцентов и пауз размазывает Губерниева тонким слоем примерно как Пан своих соперников.

Но вообще у них четкое разделение.
Евроспорт - для фанатов спорта, понимающих и вникающих. Внимание всем участникам и акцент на участников всех русскопонимающих стран.
Чистый спорт, минимум скандалов и политики.
Соответствующий комментаторский цех.

МатчТВ - вопящий и топящий за "наших против ненаших" . Уровень компетенции обычно поверхностный, но звук выкручен на максмимум. Победители и призеры из других стран нередко игнорируются. Тотальная фиксация на своих. Обсасывание скандалов и куча политики.
Соответствующий комментаторский цех.
Аудитория - домохозяйки и турбопатриоты.
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Да уж пусть будет немного скучно, чем вопли и визги слушать
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во время всех просмотров на Евровидении ловил себя на мысли, какие же прекрасные комментаторы - спокойные, грамотные, максимально информативные, адекватные. без воплей, истерик, препирательств друг с другом. со всей остротой ощутил, какой же колхозище на Матче, просто деревня! чердак, не гони чушь!
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Ответ erdni
Комментарий скрыт
Я высказал свое мнение, если вам нравится их творчество и манера вести эфиры я вижу ни чего плохого. Для меня лучше без звука . Многие Маслаченко ругали , а мне была симпатична его подача . В памяти до сих пор его слова после победы Спартака над Реалом
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Орать во время комментирования это не уровень, Жора, а колхоз.
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Ответ Hong Kil
"понимающим и вникающим" просто необходим профессиональный комментарий, а то они не поймут и не вникнут.
"понимающим и вникающим" не нужен базарный шут, который будет сорить кучей слов и пытаться рисануться на фоне соревнований.
Нужен дирижер, без которого практически ничего не изменилось бы, но который добавляет нужной атмосферы, напоминает о какой-нибудь интересной мелочи, и главное - умеет помолчать, не испытывая от этого дискомфорта.
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А разве нельзя было смотреть плавание на Евроспорте с русско-язычными комментаторами?
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Ответ Pucheslav
А как он оценивал уровень арабских и польских комментариев если их не понимал ?
По польски он только знает , ухо от селёдки !
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Ответ Новак Шпагатович
Да уж пусть будет немного скучно, чем вопли и визги слушать
Я смотрел на олимпийском ТВ, и там оч много прикольных фактов, игру разбирают вполне норм, не пересушивая тактическими выкладками, но и не разглагольствуя не по теме. Не визжат, но это нормально для англоязычной аудитории -- чай, не чемпионат Аргентины. Хотя эмоции были, ловил не раз.
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Я правильно понимаю,что Чердак только польский язык не вкуривает? С остальными языками всё хорошо видимо🤣🤣🤣
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Жорик, как обычно, садится в лужу
"Телеканал «Матч ТВ» получит 1,42 млрд рублей из федерального бюджета на трансляцию Летней Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге"
"Расходы федерального спортивного телеканала на оплату труда работников выросли с 2,47 до 3,08 млрд рублей."
"NBC планирует заработать более 1,25 млрд долларов на рекламе во время Олимпиады в Париже"
Два мира - два шапиро, Жорик не понимает, что во всем мире телевидение частное, а они кровососы бюджетные, которые и дня бы не работали на настоящем профессиональном телевидении(
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самый прикол, что каких комментаторов ни возьми - спокойных английских, интеллигента метревели+весь евроспорт, поляков, каких-то юнцов с вк-трансляций - абсолютно все, понимаешь ты их или нет, выглядят предпочтительней бивисов и бадхедов (дурачков) с матча. просто хуже уже быть не может, кого б ты ни слушал!
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"Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку".
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Да уж… Кому как не Жоре критиковать зарубежных коллег))… Нацепив корону на голову и сверкая звездами на лбу 😛🤦🤣🤣
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Пусть помучается немного.
Может быть, поймёт как нам тяжко, когда мы его слушаем...
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ох,зелен виноград
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Про условия ипотеки на этих каналах ничего не рассказывали- поэтому там все так грустно. Не понять польский язык после русского- это надо быть совсем дебилом и двоечником, от слова совсем.
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Ну это на любителя, одним нравится спорт смотреть, а другим ..болов слушать))
Я сразу включаю интершум, если есть. Поскольку графика сейчас на отличном уровне, то все понятно и без комментаторов.
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Значит хорошие сапоги. Надо брать!
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Смотрю и наслаждаюсь ОИ.Без Губы и Чердака само-то.
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