Черданцев раскритиковал показ ОИ в других странах: «Просто слабый. Комментарий скучный. Губерниев с Панкратовым на плавании – боги для зарубежных коллег»
Георгий Черданцев раскритиковал уровень показа Олимпиады в других странах.
«Заканчивается Олимпиада. Смотрел многие соревнования по интернету на разных каналах: британских, американских, европейских, арабских, смотря где качество было лучше.
Ну, во-первых, уровень показа Игр просто слабый. У всех. Скромно, неинтересно. Разве что поляки работали круто, но так как я ничего не понимаю по-польски, студийную работу могу оценить только визуально. Но мы так на Олимпиадах работали 20 лет назад. Хотя и близко не имели бюджетов и возможностей тех же американских каналов.
Но больше всего удивил уровень комментария. Скучно, неинформативно, формально, пусто-пусто по эмоциям. Даже там, где без них никак: легкая атлетика там, например, или плавание, или финалы командных видов спорта.
Губерниев с Панкратовым на олимпийском плавании как комментаторы – это просто боги недосягаемого для зарубежных коллег уровня.
В общем, всегда был в этом уверен, но сейчас, после того как был вынужден слушать репортажи не на родном языке, еще больше в этом убедился: комментаторская школа в России по олимпийским видам спорта – это однозначно мировой класс. Коллеги, 👍👏», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Сегодня играет Ювентус и Бавария…и так полтора часа
Нигде не слышал какой-то дичи, нигде не было скучно.
Везде работали профи. Чердак, Губерниев и рядом не валялись.
Самомнение у этих ребят просто все разумные пределы происходит.
Блин, тупое однобокое неостанавливающееся балабольство Чердака на матче Швейцария - Италия нв Евро-2024 - это вот прекрасный пример нынешней "русской школы".
Гоша, даже в насквозь баскетбольной Литве комментаторы были поприличнее!
Во времена Уткина, Розанова, Стогниенко я всегда старался найти их каналы. Но сейчас не нажимаю кнопку матчТВ практически никогда.
Но вообще у них четкое разделение.
Евроспорт - для фанатов спорта, понимающих и вникающих. Внимание всем участникам и акцент на участников всех русскопонимающих стран.
Чистый спорт, минимум скандалов и политики.
Соответствующий комментаторский цех.
МатчТВ - вопящий и топящий за "наших против ненаших" . Уровень компетенции обычно поверхностный, но звук выкручен на максмимум. Победители и призеры из других стран нередко игнорируются. Тотальная фиксация на своих. Обсасывание скандалов и куча политики.
Соответствующий комментаторский цех.
Аудитория - домохозяйки и турбопатриоты.
Нужен дирижер, без которого практически ничего не изменилось бы, но который добавляет нужной атмосферы, напоминает о какой-нибудь интересной мелочи, и главное - умеет помолчать, не испытывая от этого дискомфорта.
"Телеканал «Матч ТВ» получит 1,42 млрд рублей из федерального бюджета на трансляцию Летней Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге"
"Расходы федерального спортивного телеканала на оплату труда работников выросли с 2,47 до 3,08 млрд рублей."
"NBC планирует заработать более 1,25 млрд долларов на рекламе во время Олимпиады в Париже"
Два мира - два шапиро, Жорик не понимает, что во всем мире телевидение частное, а они кровососы бюджетные, которые и дня бы не работали на настоящем профессиональном телевидении(
Может быть, поймёт как нам тяжко, когда мы его слушаем...
Я сразу включаю интершум, если есть. Поскольку графика сейчас на отличном уровне, то все понятно и без комментаторов.