Черданцев раскритиковал показ ОИ в других странах: «Просто слабый. Комментарий скучный. Губерниев с Панкратовым на плавании – боги для зарубежных коллег»

Георгий Черданцев раскритиковал уровень показа Олимпиады в других странах.

«Заканчивается Олимпиада. Смотрел многие соревнования по интернету на разных каналах: британских, американских, европейских, арабских, смотря где качество было лучше.

Ну, во-первых, уровень показа Игр просто слабый. У всех. Скромно, неинтересно. Разве что поляки работали круто, но так как я ничего не понимаю по-польски, студийную работу могу оценить только визуально. Но мы так на Олимпиадах работали 20 лет назад. Хотя и близко не имели бюджетов и возможностей тех же американских каналов.

Но больше всего удивил уровень комментария. Скучно, неинформативно, формально, пусто-пусто по эмоциям. Даже там, где без них никак: легкая атлетика там, например, или плавание, или финалы командных видов спорта.

Губерниев с Панкратовым на олимпийском плавании как комментаторы – это просто боги недосягаемого для зарубежных коллег уровня.

В общем, всегда был в этом уверен, но сейчас, после того как был вынужден слушать репортажи не на родном языке, еще больше в этом убедился: комментаторская школа в России по олимпийским видам спорта – это однозначно мировой класс. Коллеги, 👍👏», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.