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Степанова об отсутствии трансляций ЧР по лыжероллерам: «Нам никто ничего не должен, пока мы не пытаемся становиться интересными аудитории»

Вероника Степанова высказалась об отсутствии трансляций лыжероллерного ЧР.

С 15 по 19 сентября в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжероллерам. По телевидению этот турнир не покажут.

«Почему Матч ТВ биатлон на этой неделе показывает, а нас нет? Так и Okko не показывает и Телеспорт и вообще никто. Не интересны практически все наши соревнования, не выгодны. 

Лыжные гонки и биатлон среди самых дорогих в показе. Далеко, нужно много людей и много камер. С такой аудиторией как можно собрать на летнем чемпионате, даже деньги на продакшн сигнала не вернешь.

И все же почему тогда летний биатлон показывают? Потому что Матч ТВ уже много лет создает телевизионный продукт вместе с СБР. Да, Губерниев, фактически, сопродюсер этого шоу, по крайней мере один из.

Место, время, какие конкретно гонки бежать – все делается в согласии между телеканалом и федерацией. Плюс биатлон просто по определению интереснее классических лыжных гонок. Поспорить может только какой-нибудь забег в гору, судя по цифрам. 

Наконец, главное. Руководство Матча откровенно и прямо говорит, что аудитория, которую они хотят – «М 14-59 100 000+». В переводе – юноши и мужчины в расцвете сил, живущие в городах от ста тысяч человек.

Вы правда думаете, что аудитория нынешних лыжных гонок в массе состоит именно из них? Честно-честно? Боюсь, правда вас разочарует...

Не стонать надо, что «у них есть госфинансирование, поэтому они (нам) обязаны», что «нельзя все сводить к шоу», что кто-то там обязан сохранять классические лыжи.

Платон мне друг, но истина дороже: никто нам ничего не должен, пока мы сами бегаем гонки древних форматов, вдали от больших городов, не пытаемся развивать собственные соцсети и становиться интересными аудитории за пределами тех плюс-минус 100 тысяч человек, что следят за лыжами сейчас. С себя надо начинать!» – написала лыжница в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
телевидение
чемпионат России
лыжероллеры
logoВероника Степанова
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