Степанова о 12 млн призовых в «Гонке чемпионов»: «Это уже мировой уровень. У вас отдельного зачета для беременных и кормящих нет случайно?»
Вероника Степанова сравнила призовые за «Гонку чемпионов» и Кубок мира
Лыжно-биатлонная гонка чемпионов пройдет 4-5 января в Рязани. Общий призовой фонд составит 12 млн рублей.
«Между прочим, это уже мировой уровень. Не помню, как там у богатых биатлонистов, а у нас, лыжников, в командных видах, то есть эстафетах, общий призовой фонд на этапе Кубка мира – 44000 СHF (швейцарских франков – Sports). Это меньше 5 миллионов рублей.
Товарищ Пак (исполнительный директор Союза биатлонистов России – Sports), у вас там отдельного зачета для беременных и кормящих нет случайно?» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова, которая ранее объявила о пропуске сезона из-за беременности.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Вероники Степановой
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