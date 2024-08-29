Вяльбе о возможных переходах из биатлона в лыжи: «Думаю, таких сумасшедших нет. А если будут уходить лыжники – никого не держим»
Елена Вяльбе считает маловероятным переходы биатлонистов в лыжные гонки
Об этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась на пресс-конференции, посвященной «Гонке чемпионов», которая пройдет 4-5 января в Рязани с участием представителей обоих видов спорта.
«Я не боюсь принять биатлонистов, просто думаю, что таких сумасшедших нет. А если будут уходить лыжники – никого не держим», – сказала Вяльбе.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в свою очередь отметил, что в биатлоне по-прежнему ждут лыжников.
«С удовольствием принимаем лыжников, работаем с Еленой Валерьевной в этом направлении», – заявил Майгуров.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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