Лыжница Алена Баранова высказалась о недопуске россиян к международным соревнованиям.

— Ты говорила, что не сильно грустишь без международных стартов. Наверное, ты больше все-таки была огорчена, когда той же Натальи Терентьевой не было рядом, чтобы обострять конкуренцию тебе и остальным. Насколько ты воодушевлена, что сможешь проверить себя со всеми топами, когда она вернется?

— Конечно, это не может не радовать, что все будут, так сказать, в обойме. Мне кажется, уже просто все подостыли, если можно так выразиться, к Кубку мира, все уже забыли, наверное, каково это. Кто-то и не помнил, конечно.

Я уже даже не смотрю Кубок мира по телевизору. Бывают гонки, которые смотришь, когда есть возможность, но так, чтобы специально подгадывать — нет. Первый сезон после отстранения я прям следила, а сейчас остыла. Ты не понимаешь, когда там окажешься, окажешься ли вообще.

Думаю, все понимают, что думать, жить мыслями, что ты там — порядком поднадоело, и нужно соревноваться именно здесь и сейчас.

— А тебя не пугает вот такое охлаждение?

— Если Россию допустят и если там я куда-то не поеду, а поедут мои товарищи по команде, то это воодушевление снова вернется, потому что мы будем видеть на экранах телевизора ребят в костюмах сборной России.

У меня охлаждение, наверное, из-за того, что конкуренции у мужчин особой нет. У женщин как-то тоже. Не скажу, что непонятно кто борется за топ-3, но у той же Норвегии команда очень сильно просела после ухода Терезы Йохауг (интервью записывалось до того, как Йохауг объявила о возвращении).

Меня не цепляет уже так, как это раньше было. Все-таки хотелось бы более яркой борьбы. Да и всегда интереснее, когда есть свои, — сказала Баранова.