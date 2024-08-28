Алена Баранова: «Бородавко позвонил и пригласил в свою группу. Я согласилась, вообще не раздумывала. Тем более уже планировала менять группу»
Ранее спортсменка тренировалась у Андрея Нутрихина.
— Как случился твой переход к Юрию Бородавко? На сборе в Кисловодске нашлись те, кто подумали, что ты у Олега Перевозчикова.
— Я не знаю, почему все так подумали. Это был общий сбор в Кисловодске, где я побежала на кросс, встретила Катю Смирнову и Настю Прокофьеву. Мы с девочками очень хорошо общаемся, поэтому я провела тренировку вместе с ними. А все сделали вывод, что я оказалась у Олега Орестовича.
Переход к Юрию Викторовичу случился так: он просто позвонил и пригласил в свою группу. Я согласилась, вообще не раздумывала. Тем более уже планировала менять группу.
— Будучи у Нутрихина, ты признавалась, что сложно прогрессировать из-за отсутствия спарринг-партнера. У Бородавко в команде из топов осталась только Мария Истомина. Тебе хватает помощи в ее лице?
— Первые тренировки у нас были более силовые, поэтому мы справлялись сами. Не было работ, где мне нужен был бы спарринг-партнер. А вообще на тренировках, на тех, где мы можем вместе побегать, покататься, мы делали это и с Машей, и с парнями. Так что мне спарринг-партнеров хватает.
— Юрий Викторович сказал, что тебе нужно подтягивать коньковый спринт и дистанционные гонки. Что вы для этого делаете?
— Мы поднимаем мою силовую выносливость, мою силу, в принципе. Сейчас период, когда нужно набирать базу, объем, подтягивать силу. Работать над скоростью на гонках и так далее мы будем чуть позже.
— Ты много раз говорила, что у тебя хромает сила в обоих стилях. Группа Бородавко — про серьезные силовые нагрузки. Почувствовала это?
— Когда у нас был разговор с Юрием Викторовичем еще по сезону после приглашения в команду, я сказала о том, что побаиваюсь стереотипных мнений, что у него тяжело, что у него жесткие нагрузки. Он меня успокоил. Сказал: «Мы будем смотреть на твое состояние, как ты будешь все это воспринимать, переваривать».
Вообще, ребята говорят, что он со временем стал не настолько суров в плане подготовки, чем был раньше, — сказала Баранова.
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