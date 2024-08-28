Алена Баранова: «Самый необычный подарок — хрустальные бокалы под коньяк. Такой приз было очень необычно получить на детских соревнованиях»
Лыжница Алена Баранова рассказала о необычных подарках на соревнованиях.
— В Кирово-Чепецке на этапе Кубка России тебе дали за победу в спринте кусок сыра. Твой самый необычный приз в карьере?
— Нет, это не самый необычный. Самый необычный — хрустальные бокалы под коньяк. Причем это было на моих первых всероссийских соревнованиях «Пионерская правда» в 2013 году. Я тогда выиграла.
Такой приз было очень необычно получить на детских соревнованиях.
— А сыр вкусный был?
— Я поделилась со своими друзьями, семьей, всем раздала. Сыр был вкусный.
— Никакая сыроварня не решила после твоей идеи вписаться в лыжные гонки с награждением своей продукцией?
— Нет, мне так никто и не написал, — сказала Баранова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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